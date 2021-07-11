Фанаты прорвались на территорию стадиона «Уэмбли» за два часа до финального матча чемпионата Европы.

Болельщики прорвались сквозь кордон из охранников, после чего за ними погнались стюарды. Один из фанатов спрыгнул со стены высотой более шести метров, чтобы получить доступ ко входу для прессы. Он заявил стюардам, что у него украли билет, пишет журналист Sunday Telegraph Сэм Уоллас.

Евро-2020 Италия и Англия объявили составы на финал ЧАС НАЗАД

Финал Евро-2020 начнется в 22:00 (мск). Матч обслужит голландец Бьорн Кёйперс.

В полуфинале Италия обыграла Испанию (1:1, 4:2 – пен.), а Англия победила Данию (2:1).

Евро-2020 Английские фанаты взрывали фейерверки у отеля сборной Италии 3 ЧАСА НАЗАД