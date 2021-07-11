Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финальных матчей чемпионатов Европы. В день решающего матча Евро-2020 Джорджо стукнуло 36 лет и 331 день.

Кьеллини сместил с первого места возрастных капитанов Евро своего соотечественника Джанлуиджи Буффона, которому в финале Евро-2012 было 34 года и 154 дня.

На этом турнире капитан национальной команды Италии провел 4 игры, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии.

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Для центрального защитника эта игра стала 95-й в составе национальной команды.

Сборная Италии становилась чемпионом Европы в 1968 году, Англия турнир не выигрывала.

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