Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Все попрощались с Черчесовым, я тоже, сделал это лично. Конечно, все расстроились. Правильное ли это решение? Увидим», – приводит слова Соболева «Матч ТВ».
  • Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.
  • Станислав Черчесов работал с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.
  • 8 июля на внеочередном собрании РФС принято решение расстаться со Станиславом Черчесовым. Контракт Черчесова с национальной командой действовал до 30 декабря 2022 года.
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