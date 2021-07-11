Фанаты сборной Англии устроили беспорядки перед домашним финалом Евро-2020.

Задолго до начала матча район возле стадиона покрылся слоем мусора.

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Болельщики без устали плясали, шумели, взбирались на фонарные столбы. Некоторым приходилось оказывать первую помощь, так как фанаты получали порезы по неосторожности.

Другие болельщики англичан занимались самоидентификацией другим способом: топтали флаг команды соперника.

Если вы думаете, что гнев фанатов распространялся только на полицию или итальянцев, то нет. Болельщики устроили поп-ММА даже друг с другом.

Фанаты-безбилетники хитрыми путями прорвались на территорию стадиона.

Многие попали внутрь и схлестнулись со стюардами. Футбол превратился в гражданскую войну.

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