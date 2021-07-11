Италия бешено давила во втором тайме на ворота Англии и после серии опасных моментов все же сравняла счет. После розыгрыша углового защитник Леонардо Бонуччи лучше всех сориентировался после серии ударов и рикошетов и проткнул мяч в сетку ворот Пикфорда.

После гола Лео рванул к трибуне с тиффози, запрыгнул на рекламный щит, надул щеки и покрутил пальцем вокруг рта. Это фирменное празднование защитника «Ювентуса», которое он использует уже много лет.

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«Этот жест родом из моего детства. Я называю его «Прополощи рот, прежде чем говорить что-то едкое». На постоянной основе я начал использовать его после перехода из «Бари» в «Ювентус». Тогда я поспорил с друзьями, что забью не менее пяти мячей за туринскую команду в течение одного сезона. И каждый гол буду праздновать надуванием щек и крутить пальцем возле рта – чтобы они знали, что я помню о споре. Забить мне так и не удалось, а после проигрыша я побрился наголо. Празднование же так и осталось», – пояснил Бонуччи в 2019-м.

Жест обрел еще один смысл после перехода защитника в 2017 году на один сезон из «Ювентуса» в «Милан». Тогда его жестко троллили болельщики туринской команды, а Лео, забивая в красно-черной футболке, хейтерам полоскать рот, а потом говорить.

После гола в ворота Англии Лео на самом деле показал еще один жест с тремя пальцами на одной руке и буквой V на другой. Он адресован жене Мартине Маккари, с которой Бонуччи воспитывает троих детей – сыновей Лоренцо и Маттео, а также дочь Матильду.

Леонардо Бонуччи Фото: Getty Images

Забив в ворота Англии возрасте 34 лет и 71 дня, Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финалах чемпионата Европы.

Предыдущий рекорд принадлежал немецкому форварду Бернду Хельценбайну, отличившемуся в 30 лет и 103 дня в финале Евро-1976.

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