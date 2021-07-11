Стало известно, сколько заработали спекулянты на перепродаже билетов на матчи чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.

Приблизительно 10% билетов на семь матчей ЧЕ-2020 в Петербурге приобретены на вторичном рынке. Доля на ЧМ-2018 составляла 5-7%. После всех завершившихся игр перекупщики реализовали около 13,2 тысяч билетов, не считая тикеты категории VIP. Совокупная выручка перекупщиков составила 498 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант » со ссылкой на исследование компании Eticket4.

Билеты на матч Бельгии с Россией продавали с наценкой 2-2,5 раза. Максимальная цена на вторичном рынке – 50 тысяч рублей.

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Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Петербург принял семь встреч турнира: Бельгия – Россия (3:0), Финляндия – Россия (0:1), Финляндия – Бельгия (0:2), Польша – Словакия (1:2), Швеция – Словакия (1:0), Швеция – Польша (3:2) и Швейцария – Испания (1:1, пен. – 1:3).

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