Стало известно, сколько заработали спекулянты на перепродаже билетов на матчи чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.
Приблизительно 10% билетов на семь матчей ЧЕ-2020 в Петербурге приобретены на вторичном рынке. Доля на ЧМ-2018 составляла 5-7%. После всех завершившихся игр перекупщики реализовали около 13,2 тысяч билетов, не считая тикеты категории VIP. Совокупная выручка перекупщиков составила 498 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Eticket4.
Билеты на матч Бельгии с Россией продавали с наценкой 2-2,5 раза. Максимальная цена на вторичном рынке – 50 тысяч рублей.
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- Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.
- Петербург принял семь встреч турнира: Бельгия – Россия (3:0), Финляндия – Россия (0:1), Финляндия – Бельгия (0:2), Польша – Словакия (1:2), Швеция – Словакия (1:0), Швеция – Польша (3:2) и Швейцария – Испания (1:1, пен. – 1:3).
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