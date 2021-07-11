Решающий матч Евро-2020 стартовал с самого быстрого гола на турнире: Люк Шоу после контратаки принял мяч на левом краю вратарской и прошил Доннарумму уже на 2-й минуте. Быстрый гол испортил план «скуадры адзурры», которая с трудом добывала остроту в позиционных атаках. Преимущество во владении приклеилось к итальянцам только во второй половине первого тайма, однако опасных моментов они почти не создавала. Гол Шоу остался единственным в первые 45 минут.

Во втором тайме Италия получила отличную возможность сравнять шанс уже в самом начале: Лоренцо Инсинье заработал штрафной с радиуса площади соперника и сам же исполнил удар – неточно. «Скуадра адзурра» продолжала давить и на 67-й минуте все-таки сравняла счет после углового. Леонардо Бонуччи воткнул мяч из вратарской англичан после кучи рикошетов и падений игроков обеих сборных. После забитого итальянцы ненадолго взвинтили темп, но вскоре успокоились. Больше голов не было, и команды ушли в овертайм.

Дополнительное время стартовало с поочередных затяжных владений, и к середине первого экстра-тайма сборные выстрелили несколькими опасными моментами. Реализовать ничего не удалось. Второй дополнительный тайм начался с острого штрафного удара итальянцев, который исполнил Федерико Бернардески – ударил прямо во вратаря. Больше запоминающихся атак не было: сборные просто доживали до серии пенальти, где лучше была «скуадра».

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Джанлуиджи Доннарумма и Джордан Пикфорд отразили по два пенальти, но у Англии еще и Маркус Рэшфорд попал в штангу.

Сборная Италии стала чемпионом Европы по второй раз в истории. Первый триумф «скуадры» датирован 1968 годом. Англия никогда прежде в финалах не играла.

Люк Шоу впервые забил за сборную.

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