Во время финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии один из фанатов выбежал на поле. Болельщик появился на газоне в конце основного времени.

Он добежал до центра поля, сорвал с себя футболку и примерно минуту играл в догонялки с тремя стюардами, после чего был пойман.

Фанат в финале Евро-2020 Фото: Getty Images

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Сборные Англии и Италии завершили основное время со счетом 1:1. Матч проходит на стадионе «Уэмбли».

В полуфинале Италия обыграла Испанию (1:1, 4:2 – пен.), а Англия победила Данию (2:1).

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