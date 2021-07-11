Во время финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии один из фанатов выбежал на поле. Болельщик появился на газоне в конце основного времени.
Он добежал до центра поля, сорвал с себя футболку и примерно минуту играл в догонялки с тремя стюардами, после чего был пойман.
Фанат в финале Евро-2020
Фото: Getty Images
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- Сборные Англии и Италии завершили основное время со счетом 1:1. Матч проходит на стадионе «Уэмбли».
- В полуфинале Италия обыграла Испанию (1:1, 4:2 – пен.), а Англия победила Данию (2:1).
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