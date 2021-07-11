Чемпионат Европы-2020 завершился победой сборной Италии над Англией в серии пенальти – 1:1 (3:2). Лучший бомбардир родоначальников футбола Харри Кейн (4 гола) свой послематчевый 11-метровый реализовал, но с игры ему отличиться не удалось.

Благодаря этому лучшим бомбардиром всего турнира остался Криштиану Роналду, который сыграл только 4 матча и выбыл на стадии 1/8. Он забил на турнире 5 мячей (3 – с пенальти). Столько же голов у Патрика Шика, но чех уступил португальцу за счет ассистов.

Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. Он забил 14 мячей на 5 турнирах.

В составе Италии по два мяча забили пять футболистов: Чиро Иммобиле, Федерико Кьеза, Лоренцо Инсинье, Мануэль Локателли и Маттео Пессина.

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