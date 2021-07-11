За две минуты до перерыва камера «Уэмбли» выхватила деда с пестрой кепкой на голове. Снепбек мужчины украшал флаг Великобритании, выложенный из блестящих камней. Такой же драгоценной казалась игра сборной Англии в финале Евро-2020. Матч против Италии вышел апофеозом стиля Гарета Саутгейта. По крайней мере, в основное время.

Англия вновь навязывала сопернику сухой и тусклый футбол. Помогали два инструмента. Первый – прессинг. Передняя линия из Харри Кейна, Рахима Стерлинга и Мэйсона Маунта лишь обозначала давление на Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Джованни ди Лоренцо. Задачей английских форвардов было пресекать передачи по центральному каналу. Нападающим помогали Кэлвин Филлипс и Деклан Райс: они выбрасывались на Марко Верратти и Джорджиньо, если те открывались под пас.

Прессинг сборной Англии. Райс и Филлипс готовы выброситься на оппонентов в центре. Фото: Other Agency

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Вторым инструментом стала позиционная защита. При затяжных атаках Италии Англия строилась по схеме 5-4-1. Расстановка задавала компактность, против которой у Роберто Манчини не нашлось тренерских ходов.

Очертания схемы 4-5-1 в защите сборной Англии. Фото: Other Agency

Отдельный сюжет – переходные фазы. Фланги Саутгейта работали по-разному: если Люк Шоу активно лез вперед и получил высокую нагрузку на мяче (82 действия), то Киран Триппьер страховал (30 действий). Осторожная позиция одного из вингбеков била по перспективам Италии в контратаках.

В оценке английской защиты есть условность – ранний гол. Он спутал соперника: в первом тайме Италия не показала ни одного внятного хода на чужой половине, хотя Манчини наверняка их продумывал. После мяча от Шоу сборная в синем сбилась на сумбурные действия перед штрафной. За первый тайм будущие чемпионы Европы нанесли лишь три удара, все – с дальней дистанции.

После перерыва Манчини починил итальянский механизм. Решающим ходом Роберто оказалась замена Чиро Иммобиле на Доменико Берарди. Форвард «Лацио» слишком вяло искал эпизоды один-в-один, а до перерыва было заметно: Италия черпает удары именно из таких ситуаций. Поэтому алленаторе добавил быстрого игрока и расширил атакующий фронт. Экс-тренер «Зенита» понадеялся, что в таких условиях его команда получит больше изоляций и вытащит матч на личном мастерстве.

Широкий атакующий фронт сборной Италии. В эпизоде на скрине в переднюю линию поднялся даже Кьеллини: во втором тайме Манчини позволил ему активнее включаться в продвинутые зоны. Фото: Other Agency

В оценке решений Манчини тоже всплывает условность. С одной стороны, Италия перебила Англию по явным голевым моментам (3 против 1, если верить Opta) и xG (2,02 против 0,71). С другой, единственный гол сборной в основное время пришел со стандарта и в результате чужой ошибки: англичане не сопроводили Бонуччи к линии ворот.

Если обобщить, выйдет сложная картина:

Англия крепко оборонялась, но на это могли повлиять ранний гол и растерянность соперника после него;

Италия подстроилась и выбила сильные цифры, но Манчини перенастроил игру под звезд – если так, насколько это тренерская победа?

В чем-то справедливо, что матч докатился до серии пенальти – непонятно, какая же сборная была круче в основное время. В контексте перестрелки достается Саутгейту, который выпустил всех неудачников со скамейки. Но это размышления задним умом. Выходы игроков строго под пенальти – стандартная практика для крупных турниров сборных. За технику удара и решения Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака тренер не в ответе.

Саутгейт и Манчини показали равную игру. Просто их сборные добывали преимущества разными ходами. Найти наиболее эффективные решения трудно. Написать можно лишь о самых глупых поступках – триумфальных тату англичан до финала.

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