Сборная Англии снова проиграла в серии пенальти и закинула в грустную статистику еще один матч: финал Евро-2020 – уже седьмая игра «трех львов» на крупном турнире, проигранная в послематчевых 11-метровых. Проклятие давит на сборную еще с прошлого века, но в этот раз в поражении виноват тренер англичан Гарет Саутгейт. Он выставил странную пятерку бьющих и провалился с заменами под серию пенальти.

Саутгейт приготовился к серии 11-метровых по ходу второго экстра-тайма: под конец выпустил Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. Свежие нападающие вышли специально под пенки, но не забили. Маркус семенил на разбеге, как Симоне Дзадза в четвертьфинале Евро-2016, и тоже не попал в рамку: воткнул в левую штангу и допустил первый промах англичан в серии – до него удары грамотно реализовали Харри Кейн и Харри Магуайр.

Следом за Рэшфордом к точке побрел его новый партнер по «МЮ» Джейдон Санчо. Санчо пробил ужасно – безразлично пнул мяч в правый угол на идеальной высоте для сэйва, плюс не попал в самый угол. Джиджи Доннарумма взял первый 11-метровый в серии и на самоуверенности подобрался к последнему, решающему удару.

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Таким образом, у Англии не забили два игрока, которых выпустили специально на послематчевую перестрелку. Казалось, что двойная замена, которую Саутгейт провернул перед самыми пенками – преимущество, но получилось наоборот. Экс-форвард «трех львов» Алан Ширер объяснил провал: «Это большой вопрос: дать двум игрокам возможность поучаствовать в серии 11-метровых или нет. Каждый игрок испытывает давление, но дополнительный пресс получают те, кто не чувствует футбола, не участвует в игре вообще, а потом выходит на серию пенальти».

После промахов молодых, но уже весьма опытных игроков на последний удар в Англии не нашлось лучше кандидата, чем еще более юный 19-летний Букайо Сака. Парень впечатлил на турнире: отыграл четыре матча, отдал голевую в полуфинале с Данией и в целом громко о себе заявил. Но из-за непонятного решения тренера он вошел в историю турнира игроком, который смазал решающий 11-метровый в финале. Сака отзеркалил пинок Санчо и подарил Доннарумме решающий сэйв вместе со званием игрока турнира.

Однако винить янгстера за промах нельзя: он не был основным на турнире, а его опыта точно недостаточно для пробития пятого пенальти в финале чемпионата Европы. В итоге промах выстрелил по психике Сака, который после серии разревелся на плечах партнеров и тренера. Вся вина за поражение лежит на Саутгейте, и он сам это понимает. «Все зависело от меня, и я полностью отвечаю за поражение. Я определился с пенальтистами на основе тренировок», – покаялся тренер англичан.

Поражение Англии открыло пространство для новых споров о полезности выхода игроков специально под серию 11-метровых. Алан Ширер и Рио Фердинанд развели целую дискуссию в студии BBC, но так и не пришли к единому мнению. Рио считает, что поражение Англии – трагическая случайность, ведь даже легенды типа Баджо мазали в важнейший момент. Однако Ширер умело убеждает, что выход исполнителей специально под пенки – глупость. «Если ты не сыграл огромной роли на турнире и в матче и выходишь всего на минуту, то должен собраться мысленно. Но ты не играл в футбол. Ты просидел на заднице три часа», – высказался Алан.

В словах легенды «Ньюкасла» есть правда: у Англичан забили игроки, сыгравшие все 120 минут. Выжатые Кейн и Магуайр собрались на последний удар в матче и уверенно решили. Защитник вообще пушечно вонзил в девятку и разбил камеру в воротах. А промахи допустили игроки, которые вышли на замену (Сака выпорхнул на 70-й минуте).

В Италии никто не выходил под серию пенальти. Среди исполнителей тоже были игроки, которые вышли на замену. Но Доменико Берарди, Федерико Бернардески и Андреа Белотти стабильно выскакивали на всем турнире. Их выход – плановый и не вбивает в ступор. Пенальти для них – обычная часть задачи, которую они вышли решать со скамейки, но не главная. В этом Роберто Манчини полностью переиграл Саутгейта. Гарет определенно перемудрил в серии пенальти.

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