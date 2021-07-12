Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выбор пенальтистов для послематчевой серии в финале Евро-2020 против Италии.
«Ответственность за все лежит на мне. Я выбрал пенальтистов на основе того, что игроки делали на тренировках, но нельзя винить кого-то в отдельности. Мы побеждали все вместе, как команда, поэтому и сегодняшнее поражение – наше общее поражение. Но ответственность за серию пенальти полностью лежит на мне.
Мы были хорошо подготовлены и отлично начали матч, но, к сожалению, нам не удалось извлечь из этого выгоды. Игроки не должны винить себя за работу на тренировках – они всегда выкладывались на максимум и не могли сделать сделать больше», – заявил Саутгейт в эфире BBC One.
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- Италия победила на «Уэмбли» сборную Англии в серии пенальти и во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- В составе сборной Англии пенальти не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
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