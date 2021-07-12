Чемпионат Европы-2020 ругали и за щадящий формат (24 сборных – слишком жирно), и за многочисленные локации (матчи разбросало по всей Европе), но турнир все равно получился крутым. Не помешали даже ковидные ограничения: да, где-то пускали всех, а где-то стадион забивался лишь на определенный процент, но к финалу атмосфера окончательно стала мегапраздничной.

Поэтому все ворчание по поводу Евро стоит вынести за скобки и стереть из памяти – этот чемпионат однозначно был одним из ярчайших в истории. Ниже – 11 самых главных доказательств величия Евро-2020.

Италия стала фаворитом в первый же день турнира

Евро-2020 Криштиану Роналду – лучший бомбардир Евро-2020 10 ЧАСОВ НАЗАД

Тогда итальянцы эффектно смяли Турцию и выдали бешеные эмоции. При этом путь «адзурры» к титулу оказался драматичным и максимально энергозатратным: мужчины в синем трижды умирали в дополнительное время и дважды подряд били пенальти, но все же доползли до трофея. Так что их триумф хоть и прогнозировался с самого начала, но не был таким же спокойным и ожидаемым, как у условной Франции на ЧМ в России.

Англия целых три дня жила огромной мечтой

Королева писала бодрящие письма, фанаты набивали татуировки c кубком и обливались пивом, игроки доучивали слова It's Coming Home, а Гарета Саутгейта готовились принимать в сэры. Тем жестче, что тройная ошибка в послематчевой серии погрузила страну в траур. История огромного успеха превратилась в историю одной трагедии. Лишь на дистанции станет ясно: несмотря на всю критику, Саутгейт и его пацаны добились очень крутого результата.

У нас появился новый вратарь-суперзвезда

Джанлуиджи Доннарумма берет пенальти в финале Фото: Getty Images

До турнира Джиджи Доннарумму ругали за алчность, а во время Евро фотографировали еврокупюры на фоне этого голкипера – даже многие итальянцы ждали, что он облажается. Но Джанлуиджи вытащил две серии пенальти и в 22 года стал самым ценным игроком чемпионата. Теперь Доннарумма не просто наследник Буффона, а человек, который уже выиграл столько же крупных турниров, сколько и старший Джиджи.

Даже прагматичность Англии вызывала лютые эмоции

Сначала ее презирали за оборонительный стиль и запредельную рациональность, потом уважали за плотнейшую оборону и убийственные контратаки, а затем все равно возненавидели после виртуозного этюда от Стерлинга. Получается, Англия точно не была скучной – она мощно резонировала на протяжении всего турнира.

28 июня – официально лучший день в истории чемпионатов Европы

Килиан Мбаппе после промаха в серии пенальти Франция – Швейцария Фото: Getty Images

Сначала хорваты отыграли 1:3 у испанцев, но «фурия» все равно их дожала, затолкав два мяча в овертайме. Потом французы вели у швейцарцев в те же два мяча, но пустили двоечку и нелепо вылетели по пенальти. 14 голов в один день, личная драма Мбаппе и раннее прощание с главным фаворитом – это было незабываемо.

Криштиану красиво попрощался с Евро

Криштиану Роналду празднует гол в матче с Францией Фото: Getty Images

Португалец начал играть на континентальных турнирах еще в 19 лет – все помнят его слезы в 2004-м. Сейчас он уже взрослый мужик с кучей «Золотых мячей» и пятью победами в ЛЧ, и это явно был его прощальный чемпионат Европы – к Германии-2024 Роналду исполнится 39. Конечно, есть крошечная вероятность, что одержимый Криш рванет и туда, но ничего страшного, если Евро-2020 останется последним в его карьере. За четыре матча КриРо наколотил 5 мячей, оформил ассист и стал официально лучшим страйкером турнира. Король!

Дания заслужила тонну респектов

Парни лишились лидера и главной звезды, уступили в двух первых матчах, дрожали в начале третьей игры, но вырулили в полуфинал и до упора бились с Англией. Именно датчане первыми пробили Пикфорда (причем как роскошно!), а оставшись вдевятером из-за травмы Йенсена, вообще не подали вида и пытались дотащить мяч до штрафной англичан. Да, до турнира Дания не считалась андердогом типа Македонии, но было безумно увлекательно следить за ее мутациями по ходу Евро. Вероятно, команда Юльмана стала самой симпатичной и милой для всех нейтральных болельщиков.

На этом Евро почти не было очевидных слабаков

Северная Македония запомнится голом Пандева, Финляндия – победой над Данией, а Шотландия – важными 0:0 с будущим финалистом. Подкачала только Турция, но и ее выносили очень зрелищно и безжалостно. Получается, в список серых команд запрыгнули только Словакия, Польша и Россия – о них забыли сразу же после группового этапа.

Деревянные чехи и абсолютно не звездные швейцарцы в 1/4 финала

Их взлет доказывает: даже с игроками, которые обитают на сотых страницах рейтинга Transfermarkt, можно показывать внятный футбол и добираться до престижных стадий Евро. Нет, это не очередной пинок в сторону Черчесова, а толстый намек для РФС: новый тренер обязан ориентироваться на Чехию и Швейцарию, а не плакаться из-за слабой лиги и других проблем. Они смогли, значит, мы тоже вполне можем. Но для начала надо чуточку поучиться у Венгрии: конечно, она пришла последней в смертельной группе, но не уступила двум последним чемпионам мира. Это тоже космический уровень для нынешней сборной России.

Судьи однозначно не испортили чемпионат Европы

Сергей Карасев показывает желтую карточку Дензелу Думфрису Фото: Getty Images

Конечно, иногда принимались и странные решения (удаление Фройлера, угловой в матче Дания – Чехия и пенальти на Стерлинге), но глобально арбитры отработали четко и уверенно. Не было ни многочасовых консультаций с VAR-центром, ни матчей, когда судья позволял кому-то долго и безнаказанно апеллировать. Отдельное уважение Сергею Карасеву: он трудился настолько хладнокровно, словно это были матчи РПЛ, а не игры самого важного турнира за последние три года.

У этого Евро будут шедевральные хайлайты

Причем как с голами (выстрелы Шика и Модрича, обработка Бензема, прострел Роналду), так и с ляпами: великим обрезом Зобнина, волейболом от словацкого вратаря и феноменальной сыгранностью Педри и Симона. 15 лет назад 3gp-нарезки с такого Евро заняли бы всю память хитового Siemens C65 (10 Мбайт), но удалять их никто бы не стал. Слишком жалко прощаться с таким сокровищем.

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