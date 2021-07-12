Сборная Италии по второй раз в истории стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Англии – 3:2.

Благодаря этому успеху Италия стала первой страной, которая сумела в один год выиграть и «Евровидение», и чемпионат Европы. На музыкальном конкурсе, прошедшем в мае 2021 года в Роттердаме, победила итальянская рок-группа Måneskin.

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Сборная Италии стала чемпионом Европы во второй раз в истории. Первый триумф «скуадры» датирован 1968 годом.

На «Евровидении» итальянцы побеждали трижды: помимо Måneskin, музыкальный конкурс выигрывали Джильола Чинкветти (1964) и Тото Кутуньо (1990).

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