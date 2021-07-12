Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи устроил яркий перфоманс на пресс-конференции после финала Евро-2020.

34-летний футболист появился в зале для пресс-конференций с призом лучшему игроку матча, а также бутылками Кока-Колы и пива Heineken. Бонуччи развалился на стуле и сначала сделал глоток пива, а следом выпил немного газировки. «Я это заслужил», – прокомментировал свои действия Лео.

Поступок Бонуччи – почти наверняка отсылка к парочке случаев в начале турнира. На предматчевой пресс-конференции Криштиану Роналду убрал со стола бутылки с Кока-Колой, призвав пить воду. А спустя несколько дней поступок португальца повторил Поль Погба – игрок сборной Франции убрал со стола бутылку пива Heineken – спонсора турнира.

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Сборная Италии победила на «Уэмбли» сборную Англии в серии пенальти и во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Леонардо Бонуччи забил единственный гол итальянцев в основное время, а позже реализовал пенальти во время послематчевой серии.

34-летнего защитника признали лучшим игроком финала Евро-2020.

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