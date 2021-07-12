Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим футболистом Евро-2020.
22-летний игрок провел 3 матча на ноль, совершил 9 сэйвов и выиграл две подряд серии послематчевых пенальти – в полуфинале с Испанией и финале с Англией. Доннарумма получил награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина во время церемонии награждения в финале Евро-2020.
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Также команда технических наблюдателей УЕФА назвала лучшего молодого игрока Евро-2020 – им стал полузащитник сборной Испании Педри. 18-летний футболист сыграл на турнире 6 матчей и показал высочайший процент точных передач – 92,3%.
- Лучшим бомбардиром Евро-2020 стал Криштиану Роналду – капитан сборной Португалии забил на турнире 5 мячей. Столько же голов у Патрика Шика, но чех уступил Кришу за счет ассистов.
- Лучшим игроком финала Евро-2020 признали Леонардо Бонуччи: 34-летний защитник забил единственный гол итальянцев в основное время матча с Англией, а позже реализовал пенальти во время послематчевой серии.
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