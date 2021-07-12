Eurosport.ru начинает подводить итоги чемпионата Европы-2020 с самой неприятной категории. Сегодня мы вспомним главные разочарования турнира, от которых болельщики были в праве требовать куда более высокие результаты или хотя бы куда более интересную игру.

Михаил Бирюков

Шеф-редактор

Чемпионат Франции Роналду – ключ к трансферу Мбаппе в «Реал» 09/07/2021 В 05:47

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Как бы Килиан Мбаппе не пошел по пути российских фигуристок, которые тинейджерами выигрывают Олимпиады или чемпионаты мира, а потом уходят в глянцевое сияние. У Мбаппе похожая история: он взял титул ЧМ в России и давно заставил о себе говорить, но с тех пор его потенциал реализуется на максимум только на обложках видеоигр FIFA.

Футболисты с иконостасов вроде Месси и Роналду выигрывают ключевые матчи и целые турниры, а при всей гениальности, при всем техническом таланте, вот этого профессионального характера Мбаппе радикально не хватает. В Лиге чемпионов Килиан часто теряется в больших играх – вспомните коронавирусный плей-офф позапрошлой Лиги чемпионов или полуфинал последней ЛЧ против «Сити».

На Евро мы снова не увидели Мбаппе-киллера, который вытаскивает команду в напряженные моменты. Кажется, парень сломался в первом же туре после Германии: два гениальных результативных действия Килиана не засчитал ВАР, но реакцией на решение судей стала не злость, а смирение. В итоге Мбаппе не смог ни взломать Венгрию, ни переломить матч с Португалией, где блистал Роналду, ни уничтожить Швейцарию – больше того, он еще и решающий пенальти смазал. Так не играют звезды и великие футболисты – пора бы это понять, чтобы не стать Аделиной Сотниковой от французского футбола.

Евгений Нарижный

Редактор новостной ленты

Турция

Мерт Мюлдюр Фото: Imago

Сложно было представить, что абсолютно худшей командой по итогам Евро станет сборная Турции. Состав турок тянул как минимум на уверенный выход из группы. Большинство футболистов команды выступают в клубах из первой пятерки европейских лиг, а главный тренер Шенол Гюнеш выводил сборную в полуфинал ЧМ-2002.

Турция отлично выглядела в отборочном турнире. Второе место после Франции, четыре очка в играх с командой Дешама, всего одно поражение за всю квалификацию от Исландии и жалкие три пропущенных мяча – лучший результат вместе с Бельгией. Лигу наций команда провалила, но к этому турниру многие относятся как к обычным товарнякам. А в стартовавшем отборе к ЧМ-2022 снова все здорово, исключая дикую ничью с Латвией (3:3).

На Евро турки не показали и 1% того, что могли. Силы Йылмаза после чемпионского сезона в «Лилле» иссякли, а расхваленный Сёюнджю не оказал достойного сопротивления даже валлийцам из Чемпионшипа. Турция будто заранее решила, что группа несложная, и жестко за это поплатилась.

Данил Тармасинов

Автор

Португалия

Криштиану Роналду в матче против Бельгии Фото: Getty Images

У Фернанду Сантуша на турнире оказался даже слишком хороший подбор игроков. Лучший игрок АПЛ-2020/21 Рубен Диаш в центре обороны, воскресение Ренату Саншиша, топ-плеймейкер Бруну Фернандеш и нападение из Роналду, Жоты и Бернарду Силвы. С таким ростером Сантуш все еще ставил дубовую игру и слабо реагировал на собственные просчеты (пруф – три гола из-под Семеду в матче с Германией).

В итоге набитая звездами «селесау» провела на Евро четыре матча и немного нелогично вылетела от Бельгии при 1,29 xG (соперник наиграл на 0,26 xG). В этом вся Португалия – погреметь потенциалом и не реализовать даже половину. 66-летнему Сантушу нужно в ближайшие месяцы сказать спасибо за два титула со сборной и отпустить на почетную пенсию. Такие роскошные футболисты заслуживают более продвинутого коуча, особенно при расцвете португальской тренерской школы.

Артем Кутейников

Автор

Хорватия

Микель Оярсабаль забивает пятый мяч в ворота Хорватии в матче 1/8 финала Фото: Getty Images

Хорватия – одна из топовых сборных Европы. На чемпионате континента звезды с Балкан могли приблизиться к мощному результату ЧМ-2018, но провалились. В группе с Англией, Шотландией и Чехией хорваты выхватили только победу над шотландцами, которые к тому моменту уже выполнили свои цели – отняли очки у «трех львов». Триумф остался единственным, и уже в 1/8 финала Испания разбила Хорватию, дотянувшую до экстра-таймов благодаря дикому фарту.

Лидеры сборной состарились, а после ЧМ не произошло никакого обновления. Единственный янгстер в основе – 19-летний Йошко Гвардиол. Остальной молодняк выходил только со скамейки и вообще не добавлял огня «шашечным». Основа будто тренировалась отдельно от запасных, ведь от тех не было вообще никакого толка.

Сергей Кулагин

Автор

Нидерланды

Маттейс де Лигт и Сергей Карасев – удаление голландца в матче Нидерланды – Чехия Фото: Getty Images

На этом Евро две сборные должны были реабилитироваться за провал предыдущих нескольких лет во главе с непопаданием на ЧМ-2018. Это Италия и Нидерланды. На групповом этапе у них это получилось, но дальше дела пошли только у одной команды.

В плей-офф голландцы проявили полную бесхарактерность, создав за весь матч с крепкой, но отнюдь не топовой Чехией всего один момент. Можно сколько угодно жаловаться на Карасева и удаление Де Лигта, вспоминать, что Чехия – традиционно неудобный соперник (вспомним камбэк Недведа и компании на Евро-2004), но все это в пользу бедных. Один отвратительный матч перечеркнул весь прогресс «оранжевых» за последние несколько лет.

Сборная Нидерландов не умеет выигрывать крупные турниры, какими бы звездными ни были ее исполнители – похоже, это общая черта всего Бенилюкса.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ НА ЕВРО-2020? Килиан Мбаппе Нидерланды Португалия Хорватия Турция Россия Кто-то другой

Чемпионат Франции Анелька: «Мбаппе для «ЗМ» должен уйти из «ПСЖ» – нужны лучшие» 05/07/2021 В 10:27