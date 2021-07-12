Опубликовано 12/07/2021 в 12:12 GMT

Нападающий сборной России Артем Дзюба и форвард сборной Италии Андреа Белотти стали лидерами Евро-2020 по попаданиям в офсайд.

Оба футболиста оказывались в положении вне игры по 7 раз, сообщает официальный сайт УЕФА . Несмотря на то, что Дзюба провел на турнире в 2 раза меньше матчей, чем Белотти, на счету капитана сборной России большее количество минут на поле – 265 против 220 у итальянца. На третьем месте по офсайдам еще один представитель «скуадры адзурры» – форвард Чиро Иммобиле. Он провел на поле 447 минут в шести матчах и попадал в положение вне игры 6 раз.

Артем Дзюба забил 50% мячей сборной России на Евро-2020. Он реализовал пенальти в матче третьего тура группового этапа против Дании (1:4).

Андреа Белотти не отметился результативными действиями на чемпионате Европы. На счету Чиро Иммобиле – 2 гола и 2 ассиста.

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