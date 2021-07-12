11 июля победой сборной Италии над Англией в серии пенальти завершился чемпионат Европы-2020. Одновременно с этим стал известен будущий чемпион мира. Точнее – два кандидата на золото.

Начиная с 2008 года, сборная, за которую выступает лучший бомбардир чемпионата Европы, спустя два года неизменно берет мировую корону. Самым результативным игроком Евро-2008 стал Давид Вилья из сборной Испании. И «фурия роха» впервые в истории завоевала золото ЧМ-2010.

Бомбардирскую пальму первенства Евро-2012 разделили шесть футболистов (по 3 мяча), в числе которых был немец Марио Гомес. На чемпионат мира-2014 он не поехал из-за травмы колена, но зато партнеры по бундестим порадовали его собственным триумфом. Примечательно, что пять других команд-претендентов – Испания (Фернандо Торрес), Италия (Марио Балотелли), Россия (Алан Дзагоев), Португалия (Криштиану Роналду) и Хорватия (Марио Манджукич) – в Бразилии не вышли из группы.

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Наконец, Антуан Гризманн предопределил триумф сборной Франции на русской земле в 2018-м, когда двумя годами ранее на домашнем Евро наколотил шесть мячей.

Патрик Шик Фото: Getty Images

Таким образом, уже сейчас можно предсказать победителя чемпионата мира в Катаре. Официально лучшем бомбардиром Евро-2020 стал Криштиану Роналду, однако капитан «селесау» опередил чеха Патрика Шика лишь по дополнительным показателям. Это значит, что в декабре 2022-го отличный подарок перед рождественскими праздниками получит либо Португалия, либо Чехия.

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ЧМ-2022 впервые в истории пройдет не летом. Турнир начнется 21 ноября, финал состоится 18 декабря.

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