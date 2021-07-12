Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту задали вопрос по поводу нового контракта после окончания Евро-2020.

«Не считаю, что сейчас подходящее время, чтобы размышлять об этом. Первоочередно добиться права участвовать на чемпионате мира в Катаре. Нужно некоторое время, чтобы оценить итоги Евро-2020. Но сперва необходимо отдохнуть.

Это был неоценимый опыт. Чтобы тренировать сборную страны, нужно немало сил. В то же время, я чувствовал поддержку – это прекрасно, я очень это ценю.

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Моя цель – приехать с командой в Катар. Я вижу, что мы добились прогресса за последние четыре года. У нас было четвертое место, третье, а сейчас второе», – цитирует Саутгейта Sky Sports

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