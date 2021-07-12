Накануне полуфиналов Евро-2020 политик Владимир Жириновский озвучил прогноз в твиттере. Он отдал чемпионство Италии, оставив с серебром Англию, а Данию и Испанию – за чертой финалистов.

«Мой прогноз на это Евро полностью сбылся, итальянцы – молодцы», – подвел итог турнира Владимир Вольфович.

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Италия обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы. На полуфинальной стадии эти команды выбили Испанию и Данию соответственно.

Владимир Жириновский – председатель ЛДПР, депутат Государственной Думы.

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