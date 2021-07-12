Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с необычной идеей – провести матч Суперкубка между победителем Евро-2020 и чемпионом Кубка Америки-2021.
«КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести разовый матч по типу Суперкубка между Италией и Аргентиной. Предложение появилось, потому что Кубка Конфедераций больше не существует. Маловероятно, что в 2021 году появится возможность встречи из-за календаря, но можно в 2022 году», – написал в твиттере журналист Луис Мазариегос.
- Италия обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы.
- Аргентина победила Бразилию (1:0) в борьбе за Кубок Америки.
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