Англия драматично проиграла Италии финал Евро-2020 в серии пенальти. С 11-метровой отсечки промазали Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака – по роковому совпадению все три игрока оказались темнокожими. Их неудача спровоцировала поток расистских высказываний и хейта, но за футболистов заступились.

Твиттер удалил более тысячи оскорбительных сообщений и заблокировал несколько аккаунтов. Инстаграм и Facebook также пообещали как можно быстрее почистить вредоносный контент.

«Отвратительным расистским оскорблениям прошлой ночью нет места в твиттере. Мы продолжим принимать меры при выявлении любых твитов или аккаунтов, нарушающих нашу политику. Мы активно взаимодействовали и продолжаем сотрудничать с нашими партнерами в футбольном сообществе, чтобы определить пути коллективного решения этой проблемы, и будем продолжать играть свою роль в пресечении этого недопустимого поведения – как онлайн, так и оффлайн», – цитирует представителя твиттера Evening Standard

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Букайо Сака Фото: Getty Images

«Рэшфорд, Сака и Санчо. Три льва. Расизму абсолютно нет места ни в футболе, ни где-либо еще, – написал мэр Лондона Садик Хан. – Лица, ответственные за отвратительный абьюз в интернете, который мы видели, должны быть привлечены к ответственности. И владельцы социальных сетей должны немедленно действовать, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть».

Большим комментарием разразился семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон – активный борец против расизма и дискриминации по любому признаку.

«По ходу просмотра концовки вчерашнего матча в моей голове пронеслось очень много мыслей. С одной стороны, я был горд тем, насколько далеко нам удалось зайти… Попадание в финал с такой многообразной командой – огромное достижение, которым мы все должны гордиться. Однако когда игроки пошли бить пенальти, я забеспокоился.

Давление в связи с колоссальной ответственностью чувствует каждый спортсмен. Но когда вы при этом, представляя свою страну, представляете еще и меньшинство, это накладывает дополнительный слой. Успех будет ощущаться как двойная победа, но промах станет двойным поражением, если к нему добавятся расистские оскорбления. Как и всем, мне очень хотелось победы. Однако для меня общая картина, сложившаяся на данный момент, гораздо важнее победы на Евро. Отвратительное поведение некоторых людей показывает, как много работы еще необходимо сделать.

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Надеюсь, случившееся положит начало разговору о принятии. Мы должны работать над созданием общества, которое не будет требовать от чернокожих игроков доказывать свою ценность или право занять место в обществе обязательно победой. В конце концов, все в сборной Англии должны гордиться тем, чего достигли, и как представляли свою нацию», – написал Хэмилтон.

«Английская Премьер-лига в очередной раз потрясена оскорблениями в интернете, от которых приходится страдать футболистам. Если вы видите это, сообщите. Вместе мы можем ясно дать понять всем, что здесь нет места расизму – ни в футболе, ни где-либо еще», – высказалась пресс-служба АПЛ.

В полиции Лондона сообщили , что по делу о расистских оскорблениях футболистов уже начато расследование.

В конце апреля-начале мая АПЛ провела акцию против абьюза в соцсетях, к которой присоединились другие лиги, клубы и футболисты, а также представители других видов спорта – участники бойкотировали социальные медиа в течение нескольких дней. Увы, это не помогло.

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