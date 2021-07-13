Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам после поражения в финале Евро-2020 от сборной Италии. 23-летний футболист не реализовал удар во время серии послематчевых пенальти и столкнулся с критикой обществественности.

«Я даже не знаю, с чего начать. И не знаю, как выразить словами все то, что я чувствую в этот момент. У меня был сложный сезон – думаю, всем и так это ясно. Вероятно, я подошел к финалу, не чувствуя полной уверенности в себе. Я всегда стремился бить пенальти, но в этот раз что-то было не так. Я сделал длинный разбег и взял длинную паузу, чтобы сэкономить для себя немного времени, но, к сожалению, результат получился не таким, как я хотел.

Я чувствовал, что подвел партнеров. Я чувствовал, что подвел всех. Пенальти – это все, о чем я просил, чтобы помочь команде. Я могу забивать их даже во сне, но почему именно в этот раз я промахнулся? Эта мысль снова и снова крутится в моей голове с того момента, как я ударил по мячу. Я даже не могу подобрать слов, чтобы описать это.

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Финал. 55 лет. 1 пенальти. История. Все, что я могу сказать теперь – простите меня. Я бы очень хотел, чтобы все сложилось по-другому. Пока я продолжаю извиняться, я хотел бы прокричать кое-что для партнеров по сборной. Это лето – одно из лучших в моей жизни, и вы все сыграли в этом важную роль. У нас сложилось нерушимое братство: твой успех – это мой успех, твоя ошибка – это моя ошибка.

Я существую в виде спорта, в котором должен читать, что о тебе напишут. Будь то цвет кожи, место, где я вырос, и – из последнего – то, как я провожу время вне поля. Я могу весь день выслушивать критику в адрес моей игры, мой пенальти был недостаточно хорош – он должен был оказаться в сетке. Но я никогда не стану извиняться за то, кто я и откуда я вышел.

Никогда не испытывал гордости больше, чем в момент, когда надевал футболку с тремя львами на груди и видел, как моя семья болеет за меня в толпе из десятков тысяч человек. Именно об этом я мечтал. Сообщения, которые я получил сегодня, были просто ошеломляющими, а письмо из Витингтона почти довело меня до слез. Сообщество, которое всегда принимало в свои объятия, продолжает поддерживать меня.

Я – Маркус Рэшфорд, мне 23 года. Я темнокожий парень из Витингтона и Уайтеншо, южный Манчестер. Если у меня больше ничего не останется, то это будет всегда. Спасибо за все ваши добрые сообщения. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее», – написал Рэшфорд в твиттере.

Суммарно на Евро-2020 Маркус Рэшфорд провел 88 минут – он принял участие в пяти матчах.

23-летний форвард сборной Англии ни разу не выходил на поле в стартовом составе.

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