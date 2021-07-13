Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал героем финала Евро-2020: в серии пенальти он отразил два решающих удара англичан. При этом мир поразила невероятно сдержанная реакция кипера после решающего сэйва. По признанию Джиджо, он в тот момент даже не понял, что все кончено.

«После пенальти Сака я не начал сразу ликовать, потому что не знал, что мы выиграли. Я понял это позже. Когда Джорджиньо не забил, я думал, что мы проиграли, расстроился, посмотрел на арбитра, чтобы понять, все ли в порядке.

И позже, когда я увидел несущихся ко мне партнеров, я еще ничего не понял», – сказал Доннарумма Sky Sport Italia

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Доннарумма – первый вратарь, выигравший две серии пенальти на одном Евро.

Италия выиграла чемпионат Европы во второй раз. Впервые «скуадра» это сделала в 1968-м.

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