Пилота Формулы-1 Ландо Норриса ограбили на стадионе «Уэмбли» после финала Евро-2020 Италия – Англия.
Об инциденте сообщила пресс-служба «Макларена», за которую выступает 21-летний гонщик. У Норриса похитили часы. «К счастью, Ландо не пострадал, но по понятным причинам потрясен. Команда поддерживает Ландо, и мы уверены, что фанаты присоединятся к нам и пожелают ему всего наилучшего на Гран-при Великобритании в ближайшие выходные. Поскольку теперь этим делом занимается полиция, мы не можем дать подробных комментариев», – говорится в заявлении «Макларена».
Согласно информации The Sun, хулиганы напали на Норриса на парковке у стадиона, когда он садился в машину. У гонщика отобрали часы Richard Mille стоимостью более 55 тысяч долларов.
Евро-2020
Доннарумма: «Когда отразил пенальти, даже не понял, что мы победили»
- Ландо Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года. Он дебютировал за «Макларен» на Гран-при Австралии в марте 2019 года.
- Италия обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы во второй раз в истории.
Евро-2020
Рэшфорд: «Никогда не стану извиняться за то, кто я и откуда»
Евро-2020
Вандалы осквернили граффити с Рэшфордом, но фаны все исправили