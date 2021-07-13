Футболисты сборной Англии Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака подверглись массовой травле в социальных сетях после финала Евро-2020. Все трое не реализовали послематчевые пенальти против Италии и были обвинены болельщиками в поражении.

Твиттер еще в понедельник удалил больше 1000 расистских оскорблений в адрес трех игроков, а вот у инстаграма возникли проблемы. Сеть не может удалить комментарии к фотографиям футболистов, содержащие только эмоджи обезьянки и банана, поскольку ее система не распознает такие посты в качестве проявления расизма и нарушения правил инстаграма. Пользователи, подавшие жалобы на расизм, получили соответствующее оповещение.

«Сегодня я потратила целый час на жалобы против расистских аккаунтов. Но по версии инстаграма, эмоджи обезьяны и слово на Н – это нормально».

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В то же представители фейсбука, которому принадлежат инстаграм, пообещали, что все жалобы будут перенаправлены к модераторам, который примут во внимание контекст употребления эмоджи, передает Daily Mail

Англия сыграла в финале большого турнира впервые за 55 лет.

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