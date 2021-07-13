Игроки сборной Англии были шокированы решением Гарета Саутгейта назначить Букайо Сака пятым пенальтистом в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии.

Спорный выбор главного тренера англичан был основан на работе игроков в ходе тренировок на протяжении минувшего сезона: в конце каждого занятия футболисты пробивали 11-метровые. Все результаты фиксировались помощником тренера Стивом Холландом, после чего он составил рейтинговую таблицу лучших пенальтистов. И Сака демонстрировал выдающиеся показатели реализации.

Несмотря на это, некоторые игроки сборной Англии были шокированы тем, что ответственность за исход главного матча для страны за 55 лет возложили на 19-летнего подростка, сообщает Daily Mail . При этом после игры на командном ужине партнеры по сборной выразили Сака поддержку.

Евро-2020 Инста не удаляет комментарии с обезьяной к фото Сака и ко 2 ЧАСА НАЗАД

Согласно информации издания, если бы Сака забил и серия пенальти продолжилась до первого промаха, то следом за ним удары должны были наносить Джек Грилиш, Джордан Пикфорд и Калвин Филлипс. Изначально Пикфорд шел даже шестым в списке пенальтистов, но Грилиш, который стоял на восьмом месте, вызвался нанести свой удар раньше. Рахим Стерлинг должен был бить пенальти девятым.

Италия победила на «Уэмбли» сборную Англии в серии пенальти и во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Помимо Букайо Сака пенальти в составе сборной Англии не реализовали Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.

Евро-2020 Сака, Санчо и Рэшфорда хейтят расисты. Полиция завела дело 19 ЧАСОВ НАЗАД