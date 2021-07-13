Герои Eurosport.ru продолжают подводить итоги Евро-2020. Сегодня мы назвали пять футболистов, для которых турнир станет трамплинов в топовые клубы.

Михаил Бирюков

Шеф-редактор

Евро-2020 Сборная лучших игроков Евро-2020 от УЕФА: нет ни Шика, ни Криша ЧАС НАЗАД

Йоаким Меле (Дания, «Аталанта»)

Йокаим Меле (справа) и Марио Фернандес в матче Россия – Дания Фото: Getty Images

Все больше тактически умных команд переходят на схему 3-5-2, где важнейшие задачи возлагаются на латералей – это крайне дефицитная позиция, требующая от игроков не просто высокого класса, но и скорости, чтения игры и умения вовремя перерубить внутренний тумблер с режима обороны на режим атаки. То есть нужно совмещать навыки игроков абсолютно разных амплуа.

Дистанция Евро-2020 раскрыла для топ-клубов нового качественного флангового игрока – Йоакима Меле из сборной Дании. Меле – правша и в клубной карьере как правило играл в защите справа, но в национальной команде игрок «Аталанты» лихо раскрылся с другого фланга. Рабочая правая помогала и наносить удары по воротам по обводящей траектории, и генерировать умные передачи с полуфланга, и навешивать шведой. Странно, что столь талантливый латераль пылился на лавке «Аталанты», но ему всего 24 – еще есть время найтись в топ-клубе.

Даниил Тармасинов

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Миккель Дамсгор (Дания, «Сампдория»)

Миккель Дамсгор Фото: Getty Images

21-летнего аттаканте из «Сампдории» не было бы в стартовом составе Дании, если бы не Кристиан Эриксен. Дамсгора не наигрывали на сборах (11 минут в двух товарняках перед Евро), не выпускали даже при 0:1 с Финляндией и в целом не рассматривали как лидера.

Но в шарнирных схемах Каспера Хьюлманда Миккель оказался важнейшей сцепкой. Он хорош и на фланге в 4-3-3, и под нападающим в схеме с центрфорвардом, и даже в паре с Брэйтуэйтом впереди. Евро-2020 подсветил датчанина лучшими прожекторами. Матч с Россией показал, как Дамсгор разбирается в ограниченном пространстве, а полуфинал с Англией – как классно лупит со штрафных.

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро еще после гола русским говорил , что продаст парня за 30 млн евро, а за второй мяч накинет еще 10 мультов. И на Миккеля есть спрос: Diario AS пишет про интерес «Барсы», Tuttosport – о «Реале», британские таблоиды уверены в офферах «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Не было бы счастья – дефибрилляторы в Копенгагене запустили не только сердце Эриксена, но и провели электричество к карьере нового лидера сборной Дании.

Сергей Кулагин

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Янн Зоммер (Швейцария, «Боруссия Мёнхенгладбах»)

Янн Зоммер празднует сэйв после пенальти Килиана Мбаппе в матче Франция – Швейцария Фото: Getty Images

В том, что в четвертьфинале Испания – Швейцария «Газпром Арена» будет поддерживать андердогов, особых сомнений не было. Но когда трибуны в едином порыве начали скандировать: «Зоммер! Зоммер!» – стало понятно, что банальной симпатией нейтрального болельщика дело не ограничилось. Мне самому хотелось покричать вместе с толпой.

За один вечер швейцарский кипер гладбахской «Боруссии» сделал девять сэйвов, выдал один из лучших вратарских матчей на Евро, дал надежду команде в серии пенальти и влюбил в себя Питер. Не будем забывать и о сенсационной победе над Францией, пусть даже с тремя пропущенными мячами – не винить же его за чудо-гол от Погба? Зато потащил 11-метровый от самого Мбаппе. Зоммер заслужил повышение, а Мёнхенгладбах получил шикарную возможность подзаработать.

Артем Кутейников

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Патрик Шик (Чехия, «Байер»)

Патрик Шик Фото: Eurosport

Тут все просто: Шик – лучший бомбардир Евро вместе с Криштиану Роналду (Криш лучше только по дополнительным показателям). Патрик вкрутил пять ярких банок и запомнился всем унизительным голом Шотландии с центра поля. Форвард дотянул тусклую Чехию до 1/4 финала (только один мяч чехов забил не он), где тоже воткнул Дании, но его гола оказалось мало для прохода.

25-летний Шик провел самый результативный сезон в карьере (12 голов за клуб) и завершил его звездным перфомансом на Евро. После неудач в «Лейпциге» и «Роме» он окреп в «Байере» и готов перейти в люксовую команду. В 21 Патрик уже едва не угнал в топ-клуб: «Юве» не взял чеха из-за неожиданных проблем с сердцем. Сейчас со здоровьем Шика все в порядке, а его игра – лучшая в карьере.

Дмитрий Панферов

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Дензел Думфрис (Нидерланды, ПСВ)

Дензел Думфрис Фото: Getty Images

На минуту забудьте, что Италия выиграла Евро, а сборная Дании добралась до полуфинала. Эти команды были сильны игрой, а вот восхваляемые на групповом этапе Нидерланды – личностью. Причем речь не о Мемфисе Депае или Френки де Йонге, а о Дензеле Думфрисе. 25-летний голландец оставил настолько неизгладимое впечатление за 4 матча, что я уверен – он обязан уехать в топ-чемпионат.

25-летний латераль из ПСВ, оцениваемый Transfermarkt всего в 16 млн евро, идеально вклинится в модную структуру с тремя ЦЗ, ведь он способен решить атакующие задачи, и оборонительные. Он вошел в топ-10 игроков Евро-2020 по ожидаемым голам за 90 минут (0,54). Голландец показал цифры, сравнимые с Робертом Левандовским (0,55) и Патриком Шиком (0,54), и был главной атакующей силой быстро вылетевшей сборной. Феноменальная скорость и напор позволяли Думфрису ускоряться на входе штрафную даже после изнуряющих 90 минут и легко уходить от любого оппонента.

Только оборонительный провал Нидерландов с Украиной не позволил Думфрису заскочить в сборную турнира по версии WhoScored.com (оценка голландца 7,11 против 7,31 у Владимира Цоуфала и 7,16 у Томы Менье), но европейские скауты точно остались под впечатлением от мощи Дензелла. Думфриса уже ведут «Интер», «Бавария» и «Реал». Кажется, не уехать в большую Европу с таким бэкграундом нереально.

КТО ТОЧНО УЕДЕТ В ТОП-КЛУБ? Меле Дамсгор Зоммер Шик Думфрис Сразу несколько, а то и все Ни один

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