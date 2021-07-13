УЕФА опубликовал символическую сборную лучших игроков Евро-2020.

Место в воротах занял Джанлуиджи Доннарумма из сборной Италии. Защитники: Кайл Уокер, Харри Магуайр (оба – Англия), Леонардо Бонуччи, Леонардо Спинаццола (оба – Италия). Полузащитники: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Джорджиньо (Италия), Педри (Испания). Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).

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Примечательно, что в символическую сборную УЕФА не попали лучшие бомбардиры Евро-2020 – Криштиану Роналду и Патрик Шик. Также УЕФА проигнорировал и лучшего ассистента турнира – Стивена Цубера из сборной Швейцарии.

Италия обыграла сборную Англии в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти) и стала чемпионом Европы во второй раз в истории.

Англия сыграла в финале крупного турнира впервые за 55 лет. Победа на ЧМ-1966 остается для родоначальников футбола единственным большим успехом.

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