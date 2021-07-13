После победы Италии на Евро-2020 Артему Дзюбе массово припоминают его критические слова в адрес Роберто Манчини двухлетней давности, однако бывший комментатор Василий Уткин поддержал капитана сборной России.

«Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В «Зените» Манчини работал как алчный временщик. Это факт, и я планирую его пересмотреть, когда Бобби скажет, что гордится работой в «Зените». Вот тогда изучу аргументы, пораскину оставшимися в рабочем состоянии мозгами...

Но Дзюба знает Манчини по совместной работе. В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня, который спустя полгода стал ключевым игроком национальной сборной на чемпионате мира. Это не требует комментария. Это ровно того же уровня факт, что сейчас Бобби Манчини выбрал Спинаццолу на левый край. Кого-то выбрал, кого-то не выбрал.

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Дзюба прав в своей характеристике Манчини. Его правота – в том, что тренер в нем, игроке, не разобрался – подтверждена результатом на чемпионате мира ровно в том же сезоне, когда Бобби от него отказался. А вот кем Манчини стал спустя три года... Это другое чудо. Как оно отменяет, что в «Зените» он был скучающим, поддерживающим беседу дерьмом? Да никак. Только чудесность подчеркивает.

Кстати, игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог, у него такого не было. Иммобиле и Белотти, как они себя проявили на этом турнире, серые суррогаты в роли центрфорварда по сравнению с Дзюбентием. Вот Грациано Пелле вспомните, например», – написал Уткин в телеграм-канале

Роберто Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18. Под его руководством клуб впервые за 10 лет завершил чемпионат за пределами топ-3.

11 июня Манчини привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы. Это лишь второй европейский титул в истории «скуадры адзурры».

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