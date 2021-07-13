11 июля чемпионат Европы закончился победой Италии: в драматичной серии пенальти команда Роберто Манчини перестреляла ведомую Гаретом Саутгейтом Англию.
В финальном выпуске европодкаста Eurosport.ru журналисты Максим Акманцев, Михаил Бирюков, Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов обсудили:
- что дала футболу сборная Италии и в чем ее главная прелесть,
- чем запомнилась Англия в финале и вообще,
- выбор пенальтистов-неудачников и расистский скандал в сборной Англии,
- BLM не работает, нужно что-то новое и рабочее,
- автогол и другие топовые бомбардиры для топ-клубов после Евро-20,
- закономерность, которая говорит, что ЧМ-22 выиграют Португалия или Чехия!
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- Италия обыграла Англию в финале (1:1, 3:2 по пенальти).
- Лучшим игроком турнира признали вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.
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