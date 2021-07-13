УЕФА возбудил дисциплинарное дело против футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020 в Лондоне. Англичанам инкриминируется: вторжение болельщиков на поле, бросание фанатами предметов, шумное поведение английских болельщиков во время исполнения государственного гимна Италии, зажигание фейерверков.

Также в рамках дела инспектором УЕФА по этике и дисциплине будет проведено расследование событий с участием фанатов, которые произошли на стадионе и вокруг него.

Ранее УЕФА выступил с осуждением беспорядков в английской столице перед финалом чемпионата Европы. Болельщики без билетов пытались прорваться на стадион «Уэмбли», перепрыгивали через ограждения, сносили заборы и оказывали сопротивление сотрудникам стадиона и полиции.

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В финале Евро-2020 в Лондоне англичане проиграли Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

Италия выиграла чемпионат Европы во второй раз после успеха в 1968-м.

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