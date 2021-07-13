Футбольный агент Харун Арслан, который представляет интересы бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, прокомментировал информацию, что тот претендует на должность главного тренера сборной России.

«Это просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лёв возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер», – цитирует Арслана Sport24

Лёв занимал пост главного тренера сборной Германии на протяжении последних 15 лет.

Под его руководством немцы выиграли чемпионат мира в 2014 году и трижды становились призерами чемпионата Европы.

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