Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам команды на своей странице в инстаграме.

«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России. Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную». Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.

Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами, и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!» – написал Черчесов.

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На Евро-2020 сборная России не преодолела групповой этап. Она одержала единственную победу над Финляндией со счетом 1:0 и проиграла сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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