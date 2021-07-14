Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини крикнул слово «кирикочо», когда футболист Англии Букайо Сака выполнял удар с 11-метровой отметки в финале Евро-2020.

Слово используется, чтобы заставить соперника ошибиться. Его кричат, когда соперник бьет пенальти, опасный штрафной или выходит один на один с вратарем. Считается, что крик заставляет игрока допустить ошибку. Кьеллини не отрицает, что кричал это слово. «Привет, Кристиан, я все подтверждаю. Кирикочо!» – сказал защитник ESPN.

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Слово произошло от имени болельщика Хуана Карлоса по прозвищу Кирикочо. В 1980-е он поддерживал аргентинский «Эстудиантес де ла Плата». Фанат даже присутствовал на некоторых тренировках клуба, но главный тренер «Эстудиантеса» Карлос Билардо начал замечать, что его игроки загадочным образом получали травмы всякий раз, когда присутствовал Кирикочо.

Как гласит легенда, Билардо посоветовал Кирикочо посещать тренировки соперников «Эстудиантеса», чтобы использовать его силы во благо команде. «Кирикочо был парнем из Ла-Платы, который всегда был с нами, и с тех пор, как мы стали чемпионами, мы сделали его талисманом. Он был хорошим парнем, но больше я его не видел. В последний раз, когда я тренировал «Эстудиантес», я спросил о нем, но никто ничего не знал», – говорил Билардо.

Сака бьет пенальти Фото: Getty Images

С тех пор легенда о Кирикочо распространилась и за пределы Аргентины, теперь футболисты используют это слово, чтобы сбить соперника с толку.

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