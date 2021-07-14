Опубликовано 14/07/2021 в 05:16 GMT

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал лучшую сборную на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Из-за своего высокомерия Франция потеряла шанс выиграть Евро, стать чемпионом мира и Европы. У этой команды есть невероятный потенциал. Они – лучшая сборная, несравнимая по таланту с другими. Франция лучше Англии и Италии, но футбол наказал их, и это было заслужено», – приводит слова Моуринью TalkSPORT

Сборная Франции проиграла команде Швейцарии в 1/8 финала. 120 минут закончились вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти все решил промах Килиана Мбаппе.

В финале сборная Италии обыграла Англию. После 1:1 в основное и дополнительное время «скуадра адзурра» выиграла серию пенальти.

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