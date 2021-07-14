У отца защитника сборной Англии Харри Магуайра подозревают перелом ребер после посещения финала чемпионата Европы на «Уэмбли». Магуайр-старший попал в давку, когда фанаты-безбилетники штурмовали стадион.

«Это было страшно. Неприятный опыт, который встряхнул его. Мой отец был в давке. Я не особо с ним разговаривал, но рад, что мои дети не пошли на игру. Он сказал, что испугался, и я не хочу, чтобы кто-то испытал это на футбольном матче. Надеюсь, мы сможем извлечь из этого урок и сделать так, чтобы этого больше не повторилось.

Я видел много видео и разговаривал с папой и моей семьей. Больше всего пострадали мой отец и агент. Отцу было трудно дышать из-за повреждения ребер, но он не из тех, кто поднимает шум, он справился. Папа всегда будет поддерживать меня и ходить на игры, но он будет немного лучше осведомлен обо всем, что происходит вокруг. Мы все должны больше осознавать это и извлекать уроки», приводит слова Магуайра The Sun

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Сборная Англии проиграла в финале Евро-2020 Италии. После ничьей по итогам 120 минут (1:1) англичане уступили в серии пенальти.

Перед финалом английские болельщики устроили хаос в районе стадиона «Уэмбли» – многим удалось вломиться на территорию арены за два часа до игры.

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