Герои Eurosport.ru продолжают подводить итоги Евро-2020. Сегодня мы вспомнили 4 лучших матча турнира, которые до сих пор не отпускают.

Михаил Бирюков

Шеф-редактор

Евро-2020 Сборная лучших игроков Евро-2020 от УЕФА: нет ни Шика, ни Криша 21 ЧАС НАЗАД

Португалия – Германия – 2:4

На Евро-2020 играли две топовые сборные, которые получили несправедливо много критики и во многом из-за случайностей рано вылетели с турнира – это Португалия и Германия. Оба представителя группы смерти сошли уже на стадии 1/8 финала – команду Лёва высушила Англия, Португалия споткнулась о прагматичную Бельгию. Классные соперники по плей-офф умно воспользовались изъянами команды Сантуша и Бундестим, но, скорее, наказали их за ошибки, чем удивили собственными идеями.

Тони Кроос и Криштиану Роналду Фото: Imago

Поэтому таким ярким получился очный матч между Германией и Португалией – командами, которые в отличие от многих успешных сборных с Евро эффектно созидали, а не безжалостно разрушали. Во втором туре группового этапа соперники не чувствовали сильного давления и не играли с оглядкой на результат – поэтому легко могли позволить себе и нечто большее, чем 4:2. Чуть удачливее в этой перестрелке оказался Йоахим Лёв – его закат и хочется запомнить именно этой расчетливой игрой, а не погоней за Венгрией.

Лёва критикуют, что он заставил игроков действовать на нетипичных позициях после сложного и длинного сезона и старался разместить на поле всех звезд в ущерб идее. Но прежде у него это работало – и ведь сработало же с Португалией: Киммих и Госенс разрывали соперника с флангов, а Хаверц, Мюллер и Гнабри давили на вратарскую, как хоккейная тройка.

Но и Португалия отвечала красиво – это был совершенно выдающийся матч Криштиану Роналду и, возможно, его главный бенефис на турнире, несмотря на результат. Здесь Криш ни разу не забил с пенальти, зато закатил мяч после классного комбо, изящно накручивал бедного Рюдигера и выдал результативный пас на Жоту. Как же жаль, что Германии и Португалии так не повезло с соперниками по 1/8 финала.

Даниил Тармасинов

Автор

Нидерланды – Украина – 3:2

Из России сборная Украины выглядела как дочь маминой подруги – красивая, успешная, перспективная, и в кавалерах не ворчливый усач-абьюзер, а лощеный франт с европейскими манерами. Несмотря на пропагандистскую пальбу, желто-голубые все равно остаются для русских второй любимой командой – это показывают и телерейтинги , и интерес к текстам про Украину на Eurosport.ru.

В первом матче с Голландией парни Шевченко показали, почему за них нужно болеть. Сначала 0:0 к перерыву при подавляющем отставании по игре – сутками ранее Россия в такой же ситуации уже отхватила двушечку. Затем быстрые 0:2 на старте второго тайма и резкий взрыв с двумя эквалайзерами за 20 минут. Украинцы отыгрались против сильного соперника и сделали первый камбэк чемпионата. На контрасте с безвольной командой Черчесова смотрелось максимально выигрышно.

Андрей Ярмоленко забил мяч в ворота голландцев, Нидерланды – Украина, Евро-2020 Фото: Getty Images

Третий мяч в ворота «оранжевых» был бы сказкой, но обидная ошибка Бущана оставила Украину без трех очков в дебюте Евро. И это даже правильно: при равном счете этот матч не запомнился бы так сильно, а упущенная ничья оставила зрителей с ощущением ого-го каких возможностей сборной Шевченко. В конце концов, не так интересно болеть за сильных, сколько выискивать причины случайных поражений.

Артем Кутейников

Автор

Италия – Испания – 1:1 (пен. – 4:2)

Полуфинал между Италией и Испанией претендовал на бойню, из которой вылезет будущий чемпион. «Скуадра адзурра» завелась с первого матча группового этапа, а после победы над Бельгией укрепилась в роли фаворита. «Фурия роха» мощно набирала по ходу плей-офф и к Италии подъехала в лучшей форме.

Игроки выпорхнули с отшлифованными геймпланами, которые держали 120 минут: Испания врубила резвую тики-таку (70,1% владения), Италия забетонировалась у ворот, дергала прессингом и катапультировалась в контратаки. Сборные показали равный, хотя и разный футбол, и логично добрались до серии 11-метровых.

Альваро Мората, Испания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Здесь началось главное представление: Кьеллини морально сжег оппонентов на жеребьевке перед серией – затискал Альбу перед всем стадионом и показал непрошибаемое спокойствие. Мората закончил драму – спас Испанию в основное время и похоронил в серии пенальти. Последний штрих нанес идеальный пенальти Джорджиньо. Команды выдали матч в лучших традициях кассовых футбольных триллеров, в которых сюжет не провисает и держит каждую минуту.

Евгений Нарижный

Редактор

Франция – Швейцария – 3:3 (пен. – 4:5)

Матч Франции и Швейцарии подарил одну из главных трагедий чемпионата. Перед Евро 99% болельщиков и специалистов называли Францию фаворитом, а в Мбаппе видели потенциального MVP. И даже несмотря на слабоватое выступление в группе, никто не сомневался, что Швейцарию французы уж точно пройдут. Так казалось даже после первого тайма, который команда Петковича выиграла 1:0. А когда Родригес запорол пенальти, стало очевидно, что Франция этого не простит. Кара в виде дубля Бензема и пушки Погба пришла очень быстро – французы готовились отпевать швейцарцев.

Килиан Мбаппе после промаха в серии пенальти Франция – Швейцария Фото: Getty Images

Но «красным крестам» хватило всего 10 минут в конце встречи, чтобы снова сделать счет ничейным. Дальше оставалось выдержать полчаса экстратаймов, а в серии пенальти руку помощи подал Мбаппе. Промах Килиана наверняка стал для него серьезным ударом, но из осечки не сделали гигантской трагедии. Всех больше впечатлил сэйв Зоммера и в целом игра характерной Швейцарии. Тем лучше для Мбаппе. Мы же увидели великий матч – в драматичности с ним может сравниться разве что финал, а по части сюжетных твистов игра Швейцария – Франция легко уделывает остальные 50 встреч.

Сергей Кулагин

Автор

Франция – Швейцария – 3:3 (пен. – 4:5)

Хорватия – Испания – 3:5

При всем уважении к топовым полуфиналам и финалу, для меня лучший футбольный матч – это где голов больше, чем в хоккее. А поэтому при выборе я разрывался между двумя встречами, состоявшимися 28 июня.

И там, и там было чудо-спасение на последних минутах с «-2». По канонам побеждать должна команда, совершившая камбэк – у нее психологическое преимущество. Что и произошло в матче Франция – Швейцария. А у испанцев хватило характера забрать игру у хорватов обратно. Круче одного неожиданного поворота может быть только два неожиданных поворота. Отдельно я порадовался за Морату: победным голом он избавился от травли, пусть лишь и на время.

КАКОЙ МАТЧ ЕВРО-2020 ЛУЧШИЙ? Португалия – Германия – 2:4 Нидерланды – Украина – 3:2 Италия – Испания – 1:1 (пен. – 4:2) Франция – Швейцария – 3:3 (пен. – 4:5) Хорватия – Испания – 3:5 Другая заруба

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