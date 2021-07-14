Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что нового главного тренера сборной России по футболу назначат уже скоро.
«В ближайшее время, до проведения отборочных матчей чемпионата мира. Считаю, что сборную должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборных команд и человек, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций отечественного футбола и современных тенденций развития футбола», – приводит слова Матыцина «Р-Спорт».
- На Евро-2020 сборная России не преодолела групповой этап. Она одержала единственную победу над Финляндией со счетом 1:0 и проиграла сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
- Следующий матч России в отборочных матчах ЧМ-2022 пройдет 1 сентября, когда состоится домашняя встреча с Хорватией.
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