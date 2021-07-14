Пивоваренная компания Heineken готова выйти на российский футбольный рынок, если закон о пиве будет принят.
«Интерес у компании давно. В компании считают, что потенциал продажи пива на стадионах в России огромный. При этом Heineken не намерены монополизировать рынок и хотят быть в числе других, в частности, российских брендов, которые будут представлены болельщикам», – приводит РБК слова источника, знакомого с ситуацией.
Отмечается, что Heineken значится в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС. В документации Hypercube сказано, что первым шагом к повышению коммерциализации футбола может стать контракт с голландской пивоваренной компанией Heineken на 2 млрд рублей, который увеличит желание зрителей приходить на стадион.
Евро-2020
Яремчука и Миколенко критикуют на Украине за фото с Бастой
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
- Heineken был одним из спонсоров Евро-2020.
- Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах введен в 2005 году. В декабре 2019-го законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах прошел первое чтение в Госдуме. Второе и третье чтение неоднократно переносилось.
Евро-2020
Характер Швейцарии, суперигра Роналду. Какой матч Евро лучший?
Евро-2020
Имя нового главного тренера сборной России объявят уже летом