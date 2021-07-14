Украинский политический деятель Сергей Стерненко осудил поступок футболистов сборной Украины Виталия Миколенко и Романа Яремчука. Игроки сфотографировались с российским рэпером Бастой во время отдыха.

«Стыдно за таких футболистов сборной. Миколенко и Яремчук выложили фото с Бастой, который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинца о Крыме», – написал Стерненко в твиттере.

Сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту, сборной Англии (0:4).

Роман Яремчук на ЧЕ провел 5 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Миколенко сыграл 4 встречи и не отличился результативными действиями.

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