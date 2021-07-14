Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал эпизод с назначением пенальти за нарушение на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

«Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим», – приводит слова Розетти ТАСС

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.

Встреча завершилась победой Англии в дополнительное время со счетом 2:1.

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