Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал эпизод с назначением пенальти за нарушение на Рахиме Стерлинге в полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании.
«Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим», – приводит слова Розетти ТАСС.
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе с голландцем Данни Маккели.
- Встреча завершилась победой Англии в дополнительное время со счетом 2:1.
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