УЕФА признал гол Патрика Шика с центра поля лучшим на Евро-2020.
На 52-й минуте матча группового этапа Шотландия – Чехия форвард сборной Чехии забил с дистанции 45,5 метров – это самый дальний гол в истории чемпионатов Европы. Также в список лучших голов турнира по версии УЕФА вошел удар Поля Погба в матче 1/8 финала Франция – Швейцария, мяч Луки Модрича в игре группового этапа Хорватия – Шотландия, гол Лоренцо Инсинье в четвертьфинале Бельгия – Италия и точный удар Кевина де Брёйне в игре Дания – Бельгия на групповом этапе. Полностью топ-10 голов Евро-2020 можно посмотреть здесь.
Евро-2020
Сборная лучших игроков Евро-2020 от УЕФА: нет ни Шика, ни Криша
- Гол Шика помог Чехии победить Шотландию – 2:0.
- Всего на Евро-2020 форвард забил 5 мячей и наряду с Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира.
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