Блогер Леонардо Варваро опубликовал видео с напутственной речью тренера «скуадры адзурры» Роберто Манчини перед финалом Евро-2020 против Англии.
Манчини написал имена игроков на доске и пошутил – он внес в стартовый состав Леонардо Спинаццолу, который травмировался в игре с Бельгией. Роберто улыбнулся и дописал Эмерсона. А потом стал серьезнее и произнес: «Мне больше нечего сказать. Вы знаете, кто мы и почему здесь неслучайно. Мы хозяева своей судьбы, мы знаем, что нужно делать».
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