Герои Eurosport.ru продолжают подводить итоги Евро-2020. Сегодня мы определили три пятерки лучших игроков турнира.

Даниил Тармасинов

Автор

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Шмейхель – Бонуччи – Бускетс – Лукаку – Кьеза

В воротах – конечно, Каспер Шмейхель. Дания точно пролезла в полуфинал за счет легкой сетки, но ни одно превращение андердога в открытие турнира не происходит без надежного вратаря. Шмейхель чуть не похоронил датчан с Финляндией, зато в трех решающих матчах получал либо с пенальти от Дзюбы, либо из штрафной от Шика. Плюс взятый пенальти от Кейна в экстра-тайме полуфинала точно сделал Каспера самым недружелюбным привидением в воротах.

Каспер Шмейхель после победы над Чехией в четвертьфинале Евро-2020 Фото: Getty Images

В защите – уверенный Леонардо Бонуччи. В отличие от Кьеллини, Лео пропустил только тайм в третьем туре с Уэльсом, не отвечал за Морату в полуфинале Евро и оказался там, где нужно, в ключевой момент финала. В полузащите – Серхио Бускетс, потому что никто больше не превращал команду со стерильным владением в участника топ-4 континентального первенства. Камбэк опорника зарядил Испанию на 10 голов в двух матчах (без него – 0) и показал, насколько важен каталонец в начале атак.

В нападении – Ромелу Лукаку и Федерико Кьеза. Гигант из «Интера» был самым заряженным и самым здоровым у Бельгии и точно стал лучшим центрфорвардом турнира – ни Кейн, ни Иммобиле, ни Шик не выложились даже на 80%, как Ром на этом Евро.

А Кьеза оказался примером живучести. Он прошел путь от резервиста, выходящего в мусорное время, до человека, забивающего решающие мячи в тяжелом матче 1/8 финала. У Федерико не лучший показатель голов на проведенные минуты (у Локателли и Пессины меньше времени на поле), зато сын Энрико клал их только в плей-офф и только топ-соперникам.

Евгений Нарижный

Редактор

Доннарумма – Шоу – Джорджиньо – Дамсгор – Роналду

Можно долго спорить, справедливо ли Джиджио выбран лучшим игроком Евро, но нет сомнений, что итальянец – самый крутой голкипер чемпионата. Доннарумма затащил две серии пенальти в решающих стадиях и не допустил ни одной результативной ошибки – такая была даже у якобы непробиваемого Пикфорда.

Космическим выступлением на чемпионате Европы Доннарумма не только внес ощутимый вклад в золото, но и помог сам себе. Итальянские болельщики будто забыли, что еще в начале июня хейтили вратаря за желание сбежать из «Милана». Теперь на крыльях фанатской любви Доннарумма спокойно впорхнул в окошко к «ПСЖ», и ни у кого с этим нет проблем.

Если отвлечься от великолепной Италии и вернуться к Англии, то и там можно найти теневых героев. Люк Шоу на протяжении всего турнира показывал топовый уровень флангового защитника. Шоу трудился на всем левом фланге, без него не получится представить ни атаку, ни оборону англичан. А гол в финале – настоящий шедевр и большой сюрприз. Это первый мяч Люка за сборную и четвертый в профессиональном футболе.

Люк Шоу Фото: Getty Images

Сборная Италии на этом Евро доказала, что выигрывать крупные турниры можно без суперзвезд среди полевых игроков. В «скуадре адзурре» нет футболистов уровня Роналду или Кейна, зато много парней, которые обеспечивают результат, не стягивая на себя внимание. Джорджиньо – именно такой. Его тройка с Бареллой и Верратти – лучшая полузащита чемпионата Европы по части организации атак. А мастерство Джорджиньо в пробитии пенальти нет смысла оспаривать, даже несмотря на смазанную попытку в финале.

21-летний Миккель Дамсгор появился из ниоткуда и стал олицетворением этой Дании – дерзкой, но системной. Дамсгор впечатлил в первую очередь мощными голами в ворота России и Англии, но весь Евро датчанин провел так, будто это не первый его турнир за национальную команду. С появлением Эдегора, а затем Холанна в футболе появился определенный тренд на талантливых скандинавов, поэтому вряд ли Миккель надолго задержится в «Сампдории».

Роналду – это всегда завышенные ожидания перед любым турниром, но в преддверии Евро-2020 не было ощущения, что Криш разорвет. Слишком сложная Португалии выпала группа, но даже в провальном матче с немцами Роналду забил по-настоящему гениальный мяч. Нападающий не вытащил португальцев в позднюю стадию, но лишний раз напомнил, что списывать его не стоит, а пять мячей за четыре игры это подтверждают. Вполне справедливо, что «Золотую бутсу» дали не Шику – чех сыграл на матч больше и имел время на шестую банку.

Дмитрий Панферов

Автор

Доннарумма – Меле – Погба – Педри – Кьеза

Вратарь сборной Италии Джиджи Доннарумма выиграл две серии пенальти в полуфинале и финале и стал лучшим игроком турнира. Все это на фоне давления из ухода из «Милана». Получается, парень крепок и в футбольном плане, и в ментальном.

Тренд этого Евро на латералей привел в мою команду Йоакима Меле. Он выбил второй показатель турнира по ударам в створ (7 выстрелов с точностью 70%), хотя играл не на родной позиции. Да, Меле вообще-то правый деф, который оказался универсалом. Кажется, в «Аталанте» он не задержится. Перфоманс Дензелла Думфриса, Люка Шоу или Леонардо Спинацоллы тоже был крут, но в моей сборной должен быть игрок из самой удивившей сборной турнира.

Миккель Дамсгор и Йоаким Меле Фото: Getty Images

Поль Погба в сборной Франции – герой и легенда. Конечно, всегда можно вспомнить, что именно он потерял мяч в центре поля и привел игру со Швейцарией в овертайм, но в том же матче он оформил феноменальный гол. Оценивать перфоманс Погба на этом Евро нужно не с помощью статистики (хотя он попал в сборную турнира от WhoScored.com), а эстетически. Главные хайлайты Поля – удивительные по тонкости и сложности передачи.

А вот вклад Педри нужно зафиксировать цифрами. Молодой испанец завершил турнир лучшим по пасам в финальную треть (68) и касаниям в ней (29), действиям, приведшим к ударам (27) и голам (5). А еще он набил 10 ключевых пасов (у лидера Верратти – 14).

Кьеза, как и Погба, не собрал лучшие статистические показатели на турнире, зато сделал Италию вариативной. На старте Евро Феде сидел в запасе под Берарди, но Манчини как будто бы знал, что физика Феде пригодится ему в плей-офф. Голешник в овертайме против Австрии и постоянная нацеленность на обыгрыш один в один и голы сделали Кьезу героем плей-офф, а заодно привлекли к нему интерес грандов. Говорят, что «Челси» уже сделал стартовое предложение по итальянцу в размере 100 миллионов евро, а «Бавария» пока что выбрала выжидательную тактику.

КТО ВОШЕЛ В ТОП-5 ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ЕВРО-2020? Шмейхель – Бонуччи – Бускетс – Лукаку – Кьеза Доннарумма – Шоу – Джорджиньо – Дамсгор – Роналду Доннарумма – Меле – Погба – Педри – Кьеза Сафонов – Фернандес – Зобнин – Головин – Дзюба Другой вариант

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