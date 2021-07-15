Полузащитник «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои хочет сменить футбольное гражданство после того, как Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака подверглись расистским нападкам из-за смазанных пенальти в финале Евро-2020.

Хадсон-Одои готов воспользоваться новыми правилами ФИФА и стать футболистом сборной Ганы, страны, откуда он родом. Игрок «Челси» недавно побывал в африканской республике – в рамках визита он встретился с президентом Наной Акуфо-Аддо, чтобы обсудить, как улучшить футбольную инфраструктуру и возможности для детей и молодежи в стране.

Каллум Хадсон-Одои Фото: Getty Images

Лига чемпионов УЕФА «Челси» помогли коррекции Тухеля. Симеоне провалился 24/02/2021 В 06:15

Сообщается, что президент Ганы попросил министра по делам молодежи и спорта Мустафу Уссифа убедить 20-летнего футболиста надеть футболку «черных звезд». По информации Ghana Sports Online , Хадсон-Одои принял решение играть за Гану, и решающим фактором стал расизм в отношении игроков сборной Англии.

Каллум уже заигран за англичан. В возрасте 18 лет и 135 дней он стал самым молодым в тот момент футболистом, когда-либо игравшим в официальном матче – в марте 2019 года Одои вышел на замену в игре против Чехии в рамках отбора к Евро-2020. Хадсон-Одои провел три матча за взрослую сборную Англии, раньше игрок не мог сменить национальную команду в таком случае. Но правила ФИФА изменились – теперь Каллум все еще имеет возможность поменять сборную, так как провел не более четырех встреч и не участвовал в крупном турнире.

Как сообщается в регламенте ФИФА, теперь футболисты могут менять национальную команду при условии, если они сыграли не более трех матчей, включая товарищеские, и ни одна из этих встреч не входила в финальный турнир чемпионата мира или соревнования конфедерации. Также все должно случиться до 21-летия игрока. Если процесс смены футбольного гражданства пройдет успешно, Хадсон-Одои придется ждать до ноября 2022 года, так как между последним матчем за старую сборную и первым за новую должно пройти три года. Последняя игра Одои в футболке «трех львов» состоялась 17 ноября 2019-го в квалификации Евро против Косово.

Чемпионат Англии С Хадсон-Одои сняты обвинения в изнасиловании 14/06/2020 В 04:45