Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки при отставке.
«Черчесов отказался от неустойки. Я подтверждаю», – приводит слова Дюкова «Чемпионат».
Дюков также рассказал, что имя нового главного тренера сборной России станет известно до начала нового сезон РПЛ. Глава организации также озвучил задачи потенциального коуча.
Евро-2020
Имя нового главного тренера сборной России объявят уже летом
- Сборная России не вышла из группы на Евро-2020, заняв последнее место после поражения Бельгии, победы над финнами и проигрыша датчанам.
- Черчесов покинул сборную России за полтора года до окончания контракта. За этот период он должен был заработать 3,7 млн евро.
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