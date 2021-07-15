Детский футбольный тренер Ник Скотт был арестован за расистские оскорбления в адрес форварда сборной Англии Маркуса Рэшфорда.

23-летний футболист не реализовал удар во время серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020 против Италии и подвергся критике. После матча на Рэшфорда набросились в соцсетях, в том числе на расовой почве – твиттер удалил более тысячи сообщений.

Одним из авторов расистских оскорблений в адрес Рэшфорда в твиттере стал 50-летний детский футбольный тренер Ник Скотт. Он отправил твит следующего содержания: «Маркус Рэшфорд, cобирай чемоданы и отправляйся в свою страну». Первоначально Скотт отрицал авторство сообщения и утверждал, что его аккаунт был взломан. Он сказал: «Впервые я узнал об этом, когда проснулся. Мне предстоит встреча с адвокатом. Не знаю, кто меня взломал».

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В таком случае остается загадкой, кто же опубликовал другое сообщение в профиле Скотта спустя 2 часа после финала, в котором говорилось: «Я должен извиниться перед Маркусом Рэшфордом. Я все еще очень зол, но не на тебя». Теперь же Скотт изменил изначальную версию событий: он признает, что «возможно, отправил твит в пьяном виде». И заявляет, что не помнит, как сделал это. «Я бы хотел, чтобы Маркус знал, что мне искренне жаль, и я искренне извиняюсь. После всего, что он сделал для моих детей и всех остальных детей в стране с бесплатным школьным питанием... Он абсолютно гениален. Он помог моей семье, и я не могу его отблагодарить», – цитирует Скотта Daily Mail

Суммарно на Евро-2020 Рэшфорд провел 88 минут – он принял участие в пяти матчах.

23-летний форвард сборной Англии ни разу не выходил на поле в стартовом составе.

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