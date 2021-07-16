Большинство причастных к Евро-2020 сосредоточились на футболе, но гиганты индустрии спортивной одежды – Nike и adidas – смотрели не только за результатами спонсируемых сборных, но и в сторону друг друга. Бренды делят лидерство на рынке национальных команд, и расклад перед началом турнира подтвердил их превосходство над конкурентами.

У Nike преимущество по числу команд: девять из 24 участников континентального соревнования выходили на поле со свушем на груди. adidas немного уступил американской фирме – три полоски красовались на джерси восьми команд международного ивента.

Среди фаворитов букмекеров перед началом турнира у Nike были чемпион мира Франция, стабильно рвущаяся в топ Англия и действующие короли континента португальцы. В портфолио adidas – лидер мирового рейтинга Бельгия и парочка трехкратных победителей Евро, Германия и Испания.

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Триумфаторы итальянцы на контракте с Puma, но это единственная топ-сборная бренда. В последние годы немцы подписали несколько персональных спонсорских сделок с крутыми атлетами, но на уровне сборных фирма остается третьим лишним. Заявились и совсем миниатюрные поставщики – Hummel одевает Данию, Jako – Северную Македонию, Joma – Украину.

Андрей Ярмоленко, сборная Украины Фото: Getty Images

Отрыв Nike и adidas очевиден не только из-за количества национальных ассоциаций на контракте, но и из-за объема сделок. Бренды представляли 70% команд на Евро-2020, а стоимость их спонсорских услуг и потенциальный объем совокупных продаж составляет около 85% от общего рынка турнира.

Пандемия серьезно ударила по продажам обеих компаний, но adidas пострадала сильнее – немцы доминируют в Азии и Европе, а Nike в основном генерирует доход в более стабильной Америке. По информации The Athletic , гигант из США увеличил отрыв в разгар ковида и зарабатывает примерно в полтора раза больше конкурента – 30,5 млрд евро против 20 млрд евро.

Бренды пришли в норму благодаря активным онлайн-продажам и возвращению китайских покупателей – в совокупности на Nike и adidas приходится около четверти мировых расходов на спортивную одежду и оборудование. Неудивительно, что стоимость их акций за последние пять лет выросла более чем в два раза.

Монстры индустрии похожи во многих аспектах ведения бизнеса, но Евро подсветил различия брендов в позиционировании на футбольном рынке: adidas бросил все медийные ресурсы на повышение статуса Евро в глазах аудитории и поддержку идеи международного ивента первой величины, а Nike сосредоточился на раскрутке отдельных элитных спортсменов во главе с Килианом Мбаппе и Криштиану Роналду.

Идеальный пример лобовой борьбы конкурентов – кейс сборной Германии. Форму Бундестим невозможно представить без трех полосок на груди, но в 2006 году их сотрудничество могло прерваться. Nike предложил Немецкому футбольному союзу в пять раз больше, чем DFB получал по действующему до 2011-го договору с adidas.

Суммарно американцы были готовы выплатить сборной Германии полмиллиарда евро за восемь лет. Генеральный директор adidas Герберт Хайнер назвал сумму безумной и пригрозил судом – якобы сделка ликвидна до 2014 года. Какое-то время немецкий футбол метался между солидным кэшем и верностью традициям, и компромисс был найден – действующий экипировщик пошел на уступки, а полувековой союз стал еще прочнее.

«Это был вопрос гармоничного сочетания традиций, юридических нюансов и финансов», – объяснил переподписание соглашения со спонсором в 2007 году президент DFB Тео Цванцигер. adidas не хотел повторения и в 2016-м сделал действующим чемпионам мира самое роскошное предложение в истории подобных контрактов – за 10 лет немцы заработают 650 млн евро. Местный футбольный союз попросил спонсора помочь с подготовкой к чемпионатам Европы 2020 и 2024 годов, поставщик формы построил для праймового клиента целую тренировочную базу.

Для брендов партнерство с топовыми сборными – это укрепление позиций на рынке, развитие имиджа и дополнительная прибыль. Перед чемпионатом мира 2014 года adidas продал два миллиона маек сборной Германии. После финального матча спонсор добавил над логотипом Бундестим четвертую звезду и реализовал еще миллион копий.

Томас Мюллер, сборная Германии Фото: Getty Images

Победа сборной Италии на чемпионате Европы при спонсорстве Puma – большое фиаско для монополистов индустрии, но глобально их гегемонии ничего не угрожает. Ценность двух-трех самых статусных клиентов намного выше, чем совокупный вес остальных.

Hummel, Jako и Joma вместе платят Дании, Северной Македонии и Украине около 4 млн евро, большая часть из которых – бесплатная экипировка. Это десятая часть дохода Английской футбольной ассоциации от Nike. На пятерку самых статусных сборных Евро-2020 – Германию, Францию, Англию, Италию и Испанию – приходится 75% общего дохода от технических спонсоров. На 10 лучших национальных команд – 91%.

У андердогов случаются резонансные истории – вроде кейса с дизайном формы сборной Украины от Joma с контурами Крыма и лозунгами патриотов. Но глобально расклад на рынке уже давно не меняется: adidas и Nike борются за первенство в индустрии и раз в несколько лет забирают друг у друга корону.

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